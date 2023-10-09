ÇOMÜ'deki Çalıştay'da Ezine Gıda OSB Müdürü Altınok'tan sunum

Çanakkale’de düzenlenen ‘Gıda Üretiminde Sürdürülebilir ve Sıfır Atık Çalıştayı’nda konuşan Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (EGİOSB) Müdürü Alper Altınok, “Biz kendi binamızı yeşil bina olarak tasarladık. Üzerinde güneş panellerimiz var, elektriği oradan kullanıyoruz. Sıfır atık anlamında kendi belgemizi aldık. Sıfır atıkla ilgili çalışmalarımızı yaptık. Kendi binamızda sıfır atık belgemizde var ve bunu bütün OSB’ye belirli atık toplama, katı atık toplama merkezleri ya da noktaları oluşturarak geri dönüşüme kazandırılmasını sağlayacağız” dedi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde (ÇOMÜ), “Gıda Üretiminde Sürdürülebilir ve Sıfır Atık Çalıştayı” gerçekleştirildi. Programa, Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Alper Altınok’ta katıldı. Çalıştay da bir konuşma gerçekleştiren Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (EGİOSB) Müdürü Alper Altınok, “Aslında en çok dikkat edilmesi gereken yerler, organize sanayi bölgeleri ve sanayi alanları. İnşallah bizler de bunlara uyum sağlayıp gelecek nesillere daha iyi, yaşanabilir bir dünya bırakırız. Evet, biz neler yaptık; verimli arazi kullanımında kümeleme çalışması yaptık. Hem bizdeki firmaların atıkları yani kanalizasyona gidecek atıklarının kirliliklerine göre arıtmaya daha yakın olması, daha uzak olması. Daha sonra kokularının birbirine karışmaması, süt ürünleri var, et balık işleme tesisleri var. Bunlardan bir tanesi Dardanel mesela burada Kepez’de bazı sorunlar yaşıyoruz. Tabii ki bir 30 sene öncenin teknolojisi ve ayrıca yerle ilgili sıkıntıları var. Bizim orada daha dikkatli olacaklardır. Son teknoloji kullanacaktır muhtemelen ama sonuçta üretim esnasında kimse peynirine, balık kokusu karışsın istemez. Bunlara da dikkate alıyoruz. Bunlarla alakalı hatta. Ezine Orman Müdürlüğü ve Fidan Müdürlüğü ile de OSB’yi bölgelere ayırdık. Organize sanayi bölgemizin arıtmanın kenarı ıhlamur ağaçları mesela koku kesici, bazı bitkiler ve ağaçlar var. Onları da bölüm bölüm işletmeler oluşmaya başlayınca ciddi bir ağaçlandırmada yapacağız. Bir şekilde önüne geçmeye çalışacağız” dedi.

EGİOSB Müdürü Alper Altınok, kendi temiz enerjilerini ürettiklerini vurguladı. Altınok, “Biz kendi binamızı yeşil bina olarak tasarladık. Üzerinde güneş panellerimiz var, elektriği oradan kullanıyoruz. Sıfır atık anlamında kendi belgemizi aldık. Sıfır atıkla ilgili çalışmalarımızı yaptık. Kendi binamızda sıfır atık belgemizde var ve bunu bütün OSB’ye belirli atık toplama, katı atık toplama merkezleri ya da noktaları oluşturarak geri dönüşüme kazandırılmasını sağlayacağız" diye konuştu.

EGİOSB Müdürü Alper Altınok, doğayı kirletmemek adına son teknolojiyi kullanarak, firmalara detaylı inceleme gerçekleştirdiklerini belirtti. Altınok, “Atıksu arıtma tesisimiz 8 bin metreküplük bir arıtma. Kimyasal ve biyolojik arıtma buradan da dikkat etmemiz gereken bir konu. Ezine’nin içinden geçen akçin çayına deşarj edeceğiz. O yüzden orada da ciddi sıkı çalışıyoruz ve doğayı kirletmeden geri dönüşümü sağlayarak bunu yapmaya çalışıyoruz. Kendi bünyemizde olan bir biyokütle santralimiz var. Geçen gün başka bir programda da söyledim, çöp toplanıp çöp yakılıyor gibi yanlış bir algı var Çanakkale’de. Onu buradan tekrar düzeltmek isterim. Şu anda bizde 31 megawatlık, yani şöyle söyleyeyim, bizim bütün organize sanayi bölgesinin elektriğini karşılayacak dışardan hiç elektrik almayacak bir tesisimiz var ve şu anda çalışıyor. Burada çöp veya kimyasal bir şey yakılmıyor. Burada ormanın kestiği kökler var onlar gidiyor. Aynı zamanda işte mısır püskçesi ya da saman bu tarzda şeyler. Tamamen organik yakıtlar. Bir çöp yakma gibi bir şey söz konusu değil. Çöp yakan tesisler biogaz tesisleridir" şeklinde konuştu.

Programda çalıştay katılımcıları sırayla gıda üretiminde sürdürülebilir ve sıfır atık konularında konuşmalarını gerçekleştirdi.