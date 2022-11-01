ÇOMÜ Ev Sahipliğinde Çanakkale Kültür ve Çanakkale Şehitlik gezisi düzenlendi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ev sahipliğinde Çanakkale Kültür ve Çanakkale Şehitlik gezisi düzenlendi.

Trakya Üniversiteler Birliği’nin 10. yıl etkinlikleri çerçevesinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ev sahipliğinde, Trakya Üniversitesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve Kırklareli Üniversitesi öğrencilerinin katılımıyla, Çanakkale Kültür ve Çanakkale Şehitlik Gezisi düzenlendi.

Öğrencilerimizin milli şuurlarının güçlendirilmesine katkıda bulunmak, farkındalıklarını arttırarak tarih bilinçlerinin gelişmesine destek olmak ve birbirleriyle tanışıp kaynaşmalarını sağlamak amacıyla organize edilen geziye öğrencilerden ve idari personelden oluşan yaklaşık 125 kişilik bir grup katılım sağladı.

Kilitbahir, Rumeli Mecidiye Tabyası, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sağlık Müzesi, Çanakkale Şehitler Abidesi, Ertuğrul Koyu, 57. Alay Şehitliği ve Conkbayırı gibi alanları rehber eşliğinde ziyaret eden öğrenciler, Çanakkale Zaferi’nin yaşandığı alanları yakından görme fırsatı buldukları için oldukça mutlu ve gururlu olduklarını ifade ettiler.