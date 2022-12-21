ÇOMÜ ile Öz Sağlık-İş Sendikası arasında sözleşme imzalandı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ile Öz Sağlık-İş Sendikası arasında üniversite bünyesindeki 540 sağlık işçisini kapsayan toplu iş sözleşmesi törenle imzalandı. Sözleşmenin yürürlük süresi değiştirilerek Kamu Çerçeve Protokolü (KÇP) ile uyumlu hale getirildi.

Üniversite Hastanesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen imza törenine, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, Rektör Yardımcısı Okhan Akdur, Genel Sekreter Ayhan Monus, Başhekim Prof. Dr. Hasan Ali Kiraz, Sendika Genel Başkan Yardımcısı Adem Yavuz, Genel Sekreter Yardımcısı Yahya Bilgin, TİS ve Mevzuat Uzmanı Ecrin Ferah, Çanakkale Şube Başkanı Recep Esen ve hastane idarecileri katıldı.

Törende konuşan ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat başarılı geçen toplu iş sözleşme sürecinde sendikanın sağlık işçileri adına talep ettiği hakların, çalışan memnuniyeti ve iş verimi açısından kendileri için de önemli olduğunu vurgularken, toplu iş sözleşmesinin taraflara hayırlı olmasını diledi.

Sendika Genel Başkanı Devlet Sert ise, sözleşmenin sağlık işçilerine hayırlı olmasını dilerken, Sendika olarak işçi-işveren ilişkilerinde yeni nesil sendikal anlayış ile hareket ettiklerini, işçi hakları kadar işyerinin devamlılığı ve hukukuna da saygı gösterildiğini ifade etti.

İmzalanan toplu iş sözleşmesi ile sağlık işçilerinin eski sözleşmeye oranla daha fazla hak ve kazanımlara kavuştuğunu dile getiren Devlet Sert, en büyük değişikliğin ise sözleşmenin yürürlük süresinin değiştirilerek KÇP ile uyumlu hale getirilmesinin olduğunu ifade etti.

Toplu iş sözleşmesi imza töreninde konuşan Öz Sağlık-İş Sendikası Çanakkale Şube Başkanı Recep Esen de müzakere sürecini özetlediği konuşmasında, elde edilen kazanımların hem işçi, hem de işveren açısından önemli olduğunu belirtti, “İşyerinde sağlanan huzur, çalışana dolayısıyla da işyerine yansıyacaktır. Süreçte sağlanan olumlu yaklaşımlarından dolayı Üniversite yönetimine teşkilatımız ve üyelerimiz adına teşekkür ederim” dedi.