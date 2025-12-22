Çöp kamyonu kayıp cüzdan için durduruldu, para sahibine ulaştırıldı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bir vatandaşın cüzdanı ve bir miktar parasının yanlışlıkla çöp konteynerine atılması üzerine belediye ekipleri zamanla yarışarak cüzdanı sahibine ulaştırdı.

Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Mahallesi’nde bir vatandaşın cüzdanı ve bir miktar parasının yanlışlıkla çöp konteynerine atılması olayının belediyeye bildirilmesinin ardından, söz konusu çöp konteynerlerinin çöp kamyonu tarafından toplanmış olduğu belirlendi. Bunun üzerine kamyon, çöp aktarım istasyonuna boşaltılmadan önce boş bir alana yönlendirildi. Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kamyondaki çöpleri titizlikle inceleyerek kayıp cüzdanı ve içerisindeki parayı buldu.

Yapılan aramalar sonucunda bulunan cüzdan ve içerisindeki para eksiksiz şekilde vatandaşa teslim edilirken, olay belediye ekiplerinin duyarlılığı ve hızlı müdahalesiyle çözüme kavuştu.