Çöp kamyonundan indirip bacaklarından vurdu

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde çöp kamyonu sürücüsü, bir şüpheli tarafından araçtan aşağıya indirilerek iki bacağından silahla vuruldu.

Çöp kamyonundan indirip bacaklarından vurdu
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde çöp kamyonu sürücüsü, bir şüpheli tarafından araçtan aşağıya indirilerek iki bacağından silahla vuruldu.

Olay, Şehit Ekrem Mahallesi Hürriyet Caddesi Bahçecik Merkez mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 41 BB 328 plakalı çöp kamyonu sürücüsü S.K., kimliği belirlenemeyen bir şüpheli tarafından araçtan aşağıya indirilerek silahlı saldırıya uğradı. Kurşunların, iki bacağına isabet ettiği S.K. kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan S.K., ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesine götürüldü.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Öte yandan, olay yeri inceleme ekipleri çöp kamyonunda ve caddede incelemelerde bulundu. Çöp kamyonun etrafında 5 adet boş mermi kovanı olduğu görüldü. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.