Çöp kamyonuyla bisikletin çarpıştığı kaza kamerada: Yabancı uyruklu çocuk yaralandı
Tekirdağ Çorlu'da çöp kamyonuyla çarpışan bisikletli yabancı uyruklu çocuk yaralandı.
Tekirdağ Çorlu’da çöp kamyonuyla çarpışan bisikletli yabancı uyruklu çocuk yaralandı.
Kaza, Eski Çerkezköy Caddesi üzerinde meydana geldi. Kemalettin Mahallesi Şadırvan Sokak’tan Cemaliye Mahallesi Dere Meydanı istikametine seyreden H.Ö. yönetimindeki belediye çöp kamyonu ile Eski Çerkezköy Caddesi’nde ters istikamette seyreden yabancı uyruklu çocuğun kullandığı bisiklet yol ayrımında çarpıştı.
Kaza sonrası başından yaralanan çocuk olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza anı ise kameraya yansıdı.