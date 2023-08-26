Çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor

Körfez Belediyesi, mahallelerdeki çöp konteynerlerini kötü koku ve bakterilere karşı düzenli olarak dezenfekte ediyor.

Çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor
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Körfez Belediyesi, mahallelerdeki çöp konteynerlerini kötü koku ve bakterilere karşı düzenli olarak dezenfekte ediyor.

Daha temiz ve sağlıklı bir ilçe için çalışmalarını sürdüren Körfez Belediyesi, mahallelerdeki çöp konteynerlerini kötü koku ve bakterilere karşı düzenli olarak dezenfekte ediyor. Temizlik işleri müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada konteynerler düzenli olarak yıkanıyor. Mobil araç tarafından yürütülen çalışma ile birlikte sıcak havalarda çöp konteynerleri ve çevresinde oluşması muhtemel kötü koku ve sineklerin de önüne geçiliyor. Temizlik işleri müdürlüğü tarafından yapılan plan çerçevesinde önceden belirlenen mahallelerde bulunan çöp konteynerleri tek tek temizleniyor.

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