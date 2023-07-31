Çöp konteynerleri yıkanıyor

Gölpazarı Belediyesi vatandaşların sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleri amacıyla yürüttüğü temizlik faaliyetleri çerçevesinde çöp konteynırları yıkama ve dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

Gölpazarı Belediyesi’nin ilçe genelinde yürüttüğü temizlik faaliyetleri çerçevesinde çöp konteynırları yıkama ve dezenfekte çalışmaları devam ediyor. Ekipler tarafından dezenfekte aracı ile birlikte sokak ve caddelerdeki çöp konteynerlerini yıkanıyor, yaz aylarında olası koku ve sinek oluşumunun da engellenmesi amaçlanıyor.

Son teknoloji kullanılıyor

Gölpazarı Belediyesi tarafından hizmete sunulan çöp konteyneri yıkama ve dezenfekte aracı; çöp konteynerini içerisine alarak yıkama ve dezenfekte işlemini gerçekleştirirken, pis suyu da kendi içerisinde barındırarak dışarıya vermiyor. Bu sayede cadde ve sokaklardaki çöp konteynerleri en son teknoloji kullanılarak dezenfekte ediliyor.