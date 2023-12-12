Çöp kovası hırsızı kamerada

Bursa'da bir şüpheli, yürüdüğü esnada yol kenarında duran çöp kovasına bir süre bakıp içini boşalttı. Ardından kovayı alan hırsız kayıplara karışırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Çöp kovası hırsızı kamerada
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Bursa’da bir şüpheli, yürüdüğü esnada yol kenarında duran çöp kovasına bir süre bakıp içini boşalttı. Ardından kovayı alan hırsız kayıplara karışırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

“Bu kadarı da olmaz” denilen hırsızlık olayı, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi’nde yaşandı. Bir süre çöp kovası etrafında dolaşan kişi, kovanın yanına gelip içindeki malzemeyi boşalttı. Daha sonra kovayı alan şüpheli kayıplara karışırken, kimsenin akıl sır erdiremediği hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.