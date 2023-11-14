Çöp taksilerle süratli temizlik

Başiskele'de hizmete alınan çöp taksiler ilçenin dört bir tarafındaki çöpleri süratle temizliyor.

Çöp taksilerle süratli temizlik
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline
Proline

Başiskele’de hizmete alınan çöp taksiler ilçenin dört bir tarafındaki çöpleri süratle temizliyor.

Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren çöp taksiler, vatandaşların daha temiz ve sağlıklı ortamda hayatlarını sürdürebilmeleri için moloz, bahçe ve mobilya atıklarını anında topluyor. Vatandaşlardan gelen talepleri daha hızlı şekilde yerine getiren çöp taksi ekipleri, ilçenin dört bir yanında kesintisiz görev yapıyor. Çöp kamyonlarının ilçenin dar sokaklarında manevra yapamadığı yerlerde daha pratik işler çıkaran çöp taksiler, vatandaşlardan da beğeni topluyor.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman