Çöp yangınında plastik konteyner eridi

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde çöp konteynerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, gece saatlerinde İstiklal-Kurtpınar Mahallesi 38. Sokak girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisine atılan yanıcı bir maddeden dolayı alev alan çöp konteyneri, etrafa kökü koku ve duman yayınca durum fark edildi. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler içerisinde kalan çöp konteyneri itfaiye ekipleri tarafından ivedilikle söndürüldü.

Diğer taraftan, asayiş olayı olması ihtimali üzerine ve çevre güvenliği için olay yerine polis ekipleri de intikal ettirildi.