COP29 öncesi Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak girişim

Azerbaycan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı’na (COP29) ev sahipliği yapacak. Konferans öncesinde, AGRO TV Türkiye ve Azerbaycan CEO’su Doğan Başaran ve Aqualink MMC CEO’su Orhan Mikail arasında Bakü’de imzalanan iyi niyet beyanıyla “Sürdürülebilir Gelecek” komisyonu kurulması kararı alındı.

Azerbaycan ev sahipliğinde bu yıl Aralık ayında gerçekleşecek taraflar konferansı öncesi Türkiye ve Azerbaycan’dan ortak girişim geldi. AGRO TV Türkiye ve Azerbaycan CEO’su Başaran ve Aqualink MMC CEO’su Mikail arasında Bakü’de imzalanan iyi niyet beyanıyla “Sürdürülebilir Gelecek” komisyonu kurulması kararlaştırıldı. Doğan Başaran ve Orhan Mikail, bu ev sahipliğinin bölge coğrafyasında bir ilk olması nedeniyle, Azerbaycan’ın uluslararası camiada yükselen değerini pekiştirmek için stratejik öneme sahip olduğunu belirtirken, iklim değişikliği, sürdürülebilir tarım, yeşil mutabakat, temiz enerji gibi konularda Türkiye ve Azerbaycan’da çalışmalar yürüttüklerini ve bu vizyona destek olmayı görev olarak değerlendirdiklerini kaydetti. Başaran ve Mikail, “Türkiye ve Azerbaycan’ın ortak hareketle, kardeşlik hukukuyla birçok alanda başarıyla gerçekleştirdiği önemli projelere yeni bir katkı yapmak üzere; kurumlarımız ve destekleyici partnerlerimiz adına ortak beyanımızı saygıyla kamuoyuna duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Aqualink MMC CEO’su Mikail, COP29 taraflar konferansı öncesi Azerbaycan’da yapılacak konferans için önemli bir memorandum imzaladıklarını söyledi.

“COP29 Bakü bizim açımızdan stratejik bir tarih olacak”

AGRO TV Türkiye ve Azerbaycan CEO’su Doğan Başaran, yaptıkları yayınlarla iklim değişikliği gibi konuları öncelikli olarak planlarına aldıklarını belirterek, “COP29’un Azerbaycan’da olması bize aynı zamanda bir görev yükledi. Bu görev çerçevesinde Azerbaycan’daki partnerimiz Aqualink MMC CEO’su Orhan Mikail ile birlikte ortak bir çalışmayı inşa ettik. Bu çalışmada Türkiye Azerbaycan ortak komisyonu ile sürdürülebilir gelecek temamızın adıyla bu temamızın içerisinde Türkiye ve Azerbaycan’dan isimlerle ortak bir komisyon kurup, COP29 çerçevesinde COP29’da ev sahibi olmak üzere bir dizi çalışmalar ortaya koyacağız. Bu çerçevede iki ülkenin ortak entegrasyonu ve çalışmasıyla, iki ülkenin lider isimleriyle COP29 Bakü bizim açımızdan stratejik bir tarih olacak. Çünkü biz COP29’u bir dönem olarak değerlendirip, Azerbaycan’daki ev sahipliği sonrası Türkiye ve Azerbaycan’da sürekli konuşulacak yeşil mutabakat, iklim değişikliği konularının görüşülmesinde öncü isimlerin bu konuyu sürekli gündeme getireceği bir zemini inşa ediyoruz” dedi.

Komisyon yıl boyu etkinlikler, konferanslar düzenleyecek

İki ülkenin alanında öncü isimlerinden oluşturulan komisyon yıl boyu etkinlikler, konferanslar düzenleyecek ve hazırlanan raporlar kamuoyu ile paylaşılacak. Azerbaycan, Bakü ev sahipliğinde gerçekleşecek COP29 taraflar konferansı kapsamında da ev sahibi tarafında yer alarak müzakereleri takip ederek paneller ve etkinlikler düzenleyecek olan “Sürdürülebilir Gelecek” komisyonu, akademi, STK temsilcileri, iklim elçileri ve sektör temsilcilerini bir araya getirecek.

“Sürdürülebilir Gelecek” komisyonu üyeleri ise şu şekilde:

“AGRO TV Türkiye ve Azerbaycan CEO’su Doğan Başaran, Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Özertan Boğaziçi, BOUN Tarım Prof. Dr. Bülent Gülçubuk, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Özlem Tuğçe Keleş, İstanbul Gelişim Üniversitesi İİSBF, RTS Öğretim Üyesi Okan Dursun, BM Genç Lideri, Carbongate CEO’su Alper Güven, Arkhe Innovate Direktörü, Arkhe İş Geliştirme Sorumlusu; Azerbaycan tarafından Aqualink LLC İcra Direktörü Orhan Mikail, AQISA Başkanı Emin Dostiyari, Hazar Üniversitesi Profesörü Rovshan Abbasov, İnşaat Üniversitesi Nurmammad Mammadov, Azerbaycan Çevre ve Tabii Servetler Bakanlığı Kamu Konseyi Başkanı Amin Memmedov.”