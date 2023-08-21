Çöplerden park yaptılar, gören şaşkına dönüyor

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde ayrıştırılmış atıklardan oluşturulan ’Sıfır Atık Parkı’ görenleri şaşkına döndürüyor. Proje, hem geri dönüşüme katkı sağlamayı hem de atık kavramının algısını değiştirmeyi hedefliyor.

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan, içinde yer alan malzemelerin tamamının atıklardan yapıldığı park görenleri şaşkına çeviriyor.

Her bölüm farklı atıkları ele alıyor

Sıfır atık projesi çerçevesinde Başiskele Belediyesi tarafından ayrıştırılmış atıklarla inşa edilen park, 2 bin 900 metrekarelik alanda yer alıyor, 108 metrekarelik 7 farklı bölümden oluşuyor. Her bir bölüm, farklı atık türlerini ele alarak örnek bir geri dönüşüm uygulaması sunuyor. Parkın oluşturulmasında tencere altlıkları, cam, frit ve karo gibi atıklar kullanıldı. Bu yenilikçi yaklaşım, atıkların sadece çöp olarak görülmediğini, aksine yeniden kullanılabileceğini ve değer kazanabileceğini vurguluyor. Sıfır Atık Parkı’nın en önemli hedefi, çocuklara ve her yaş grubundan insanlara sıfır atık felsefesini benimsetmek. Geri dönüşümün ve atık azaltmanın önemini vurgulayarak, katılımcıları çevre bilincine teşvik etmeyi hedefliyor. Aynı zamanda, parkın okula yakın bir konumda olması, öğrencilere geri dönüşüm konusunda uygulamalı dersler sunma imkanı sağlıyor. Bu sayede genç nesillerin çevre konusundaki farkındalığı artırılıyor ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları kazanmaları destekleniyor.

“Kocaeli’de kurulan ilk çevre dostu park”

Parkın tamamen atıklardan oluştuğunu ifade eden Başiskele Belediye Başkanı Yardımcısı Umut Öngül, “Buradaki parkımız, öncelikli olarak çevre bilincini çocuklarımıza ve gençlerimize aşılamak için tasarlanmış bir bilinçlendirme parkıdır. Parkın hikayesi oldukça anlamlıdır. Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü’nün seçim beyanı çerçevesinde sıfır atık bilincini yaygınlaştırmak için verdiği talimat sonucunda hayata geçirilen bu proje, yaklaşık olarak 2 bin 900 metrekarelik bir alanda bulunuyor ve toplamda 7 farklı bölümden oluşuyor. Parkın en dikkat çeken özelliklerinden biri, tamamen geri dönüştürülebilir materyaller kullanılarak oluşturulmuş olmasıdır. Parktaki malzemeler, kendi şantiyelerimizden çıkan atıkların yanı sıra çeşitli firmalardan elde edilen geri dönüştürülmüş malzemelerle oluşturulmuştur. Parkın içinde 7 farklı bölüm bulunuyor. İlk bölüm seramik atıklarına ayrılmışken, ikinci bölümde plastik atıkların yer aldığı bir alan var. Üçüncü bölüm, demir şişelerden oluşturulan bir alanı içeriyor. Geriye kalan kısımlar ise lastik, cam ve ahşap atıklarından yapıldı. Parkın merkezindeki anıt, Kandıra bölgesindeki bir fabrikadan gelen çelik tencerelerin alt kısımlarından meydana geldi. Ayrıca, fen işleri müdürü de kutu profilleri kullanarak bu anıtı oluşturdu. Bu sayede, park dönüştürülmüş malzemelerden meydana gelen bir tema parkı halini aldı ve temel gaye çevre farkındalığını artırmak olarak belirlendi. Parkı kullanma gayemizden dolayı okullarımızda veya derneklerde, STK’ler buraya bilinçlendirme öğrenmek için geliyorlar. Parkın sağ tarafında, özellikle doğu kısmında, oyun alanları ve oturma köşeleri bulunuyor. Bu alanlar, parkın yalnızca çevre bilincini aşılamakla kalmayıp aynı zamanda sosyal etkinlikler için de kullanılabileceğini gösteriyor. Bu park, Kocaeli’de kurulan ilk çevre dostu park olma özelliğini taşımakta ve bu nedenle çevre illerden ve belediyelerden ziyaretçi çekiyor. Veliler, çocuklarını eğitmek amacıyla bu parkı tercih ederek çocukların atık malzemeleri atmamaları ve çocuklarının çevre bilincini artırmayı hedefliyor. Velilerimiz de bize bu sayede çok teşekkür ediyorlar” dedi.