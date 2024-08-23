Çorbacıoğlu ailesini acı günü
Can, Caner ve Cengiz Çorbacıoğlu, anneleri Seher Çorbacıoğlu'nu son yolculuğuna uğurladı.
İlçemiz tanınmış esnaflarından Can, Caner ve Cengiz Çorbacıoğlu’nun anneleri Seher Çorbacıoğlu, aile ve yakınlarının göz yaşları eşliğinde öğle namazına müteakip Silivri Piri Mehmet Paşa Camisi’nden kaldırılıp Yeni Mezarlığa defnedildi.
Cenazeye katılarak Çorbacıoğlu ailesinin acısını paylaşanlar arasında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu da yer aldı.
Fatih Mahallesi eşrafından, eski çarşı esnaflarından rahmetli Faik Yüksel’in (Kunduracı Faik Usta) torunu, rahmetli Kadir Tezcan’ın (Toska Kadir) kızı, Ortaköy eşrafından rahmetli terzi Tacettin Çorbacıoğlu’nun eşi Seher Çorbacıoğlu (Tezcan) sevenlerinin gözyaşları ve dualarıyla ebediyete uğurlandı.
Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz.