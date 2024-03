Corendon Turizm Grubu, Alman Tenis Federasyonu'nun seyahat partneri oldu

TAKİP ET

Corendon Turizm Grubu, dünyanın en yüksek üye ve Avrupa’nın en çok sporcu sayısına sahip Alman Tenis Federasyonu’nun (DTB) yeni seyahat partneri oldu.

Corendon Tennis Club Kemer projesi ile Türkiye’deki tenis sporuna yeni bir soluk getirmeyi hedefleyen Corendon Turizm Grubu, Alman Tenis Federasyonu ile yeni iş birliğine imza attı. ITB Berlin Uluslararası Turizm Fuarı’nda düzenlenen imza töreni, Corendon Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer ve Alman Tenis Federasyonu (DTB) Başkanı Dietloff von Arnim’in katılımlarıyla gerçekleştirildi. 2027 yılına kadar sürecek iş birliği kapsamında uluslararası faaliyet gösteren Corendon Turizm Grubu, “mybigpoint” oyuncu portalının tekler kategorisi ve kulüpler arası yarışların yeni isim hakkı sahibi ve aynı zamanda DTB-Bundesliga portalının sunucusu oldu.

Alman Tenis Federasyonu ile kurduğu güçlü anlaşmayla Alman spor pazarındaki varlığını genişleterek yeni projesi Corendon Tennis Club Kemer’e dikkat çekmeyi hedefleyen Corendon, Nisan ayında tesislerinin açılışını gerçekleştirecek. Ziyaretçilerine Toros Dağları’nın manzarası eşliğinde eşsiz bir deneyime sunan Corendon, 14 toprak zemin tenis kortuyla uluslararası standartlarda hizmet vermeye hazırlanıyor.

Spor yatırımlarına önümüzdeki yıllarda da devam edecek olan Corendon Turizm Grubu, Kemer’deki yeni projesinin 2. etabında "padel" tesislerini hayata geçirmeyi planlıyor. Son birkaç yıldır özellikle Avrupa’da popüler olan ve hızla büyüyen sporların başında gösterilen padeli, tenis kulübüne entegre edeceği 14 kortluk yeni padel tesis projesiyle hem bu sporun Türkiye’de de yaygınlaşmasına hem de ev sahipliği yapacağı uluslararası organizasyonlarla birlikte spor turizmi çeşitliliğinin de artmasına katkıda bulunmak istiyor.

“Corendon Turizm Grubu olarak pek çok farklı spor alanına destek veriyoruz”

Alman Tenis Federasyonu iş birliğiyle önemli detayları aktaran Corendon Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, “Spor her zaman Corendon için önemli bir yere sahiptir. Futbol, basketbol, voleybol, yelken, bisiklet ve koşu olmak üzere pek çok farklı spor alanına destek veriyoruz. Bugün dünyada tenisi popüler bir spor olarak tanıtan Alman Tenis Federasyonu (DTB) ile bu yeni partnerliğe girmek bizim için bir onurdur. Spor faaliyetlerini teşvik etmek her zaman bizim gündemimizde önemli bir konu olarak yer alıyor. Corendon Tennis Club’ın Kemer’deki Alman tenis oyuncuları için harika bir yer olacağına inanıyoruz. Sporseverlere her alanda unutulmaz deneyimler yaşatarak geniş spor olanakları sunmaya devam edeceğiz" dedi.

“Spor, farklı ulusları ve kültürleri bir araya getiriyor”

Corendon Turizm Grubu iş birliği hakkında düşüncelerini belirten Alman Tenis Federasyonu (DTB) Başkanı Dietloff von Arnim ise, “Alman Tenis Federasyonu olarak, portföyümüzü iş birlikleriyle genişletmeye devam ediyoruz. Corendon’u yeni bir partner olarak kazanabildiğimiz için çok mutluyuz. Dünyanın en fazla tenis üyesine sahip olan federasyonumuzun, yeni resmi seyahat partneri Corendon Turizm Grubu ile iş birliğimiz 2027 yılına kadar devam edecek. Tenis sevgimiz ve sporun farklı uluslardan ve kültürlerden insanları bir araya getirdiği inancımız bizi buluşturdu. Corendon Tenis Club’ın Kemer’ deki mükemmel tesisleriyle birlikte, birçok Alman tenis oyuncusunu da çekeceğine inanıyorum” dedi.