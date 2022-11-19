Çorlu'da 20 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerince düzensiz göçe yönelik yapılan denetimlerde 20 kaçak göçmen yakalandı.

Düzensiz göç ile mücadele kapsamında Çorlu ilçesi Hıdırağa ve Cemaliye Mahalleleri’nde yapılan uygulamalarda, yolda ve eski binalarda yabancı uyruklu 20 şahıs tespit edildi. Pasaportu ve belgesi olmadığı belirlenen yabancı uyruklu şahıslar, işlemleri için polis karakollarına sevk edildi. Yapılan kontrollerin ardından kaçak göçmenlerin sınır dışı edilmesi bekleniyor.