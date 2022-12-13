Çorlu'da 3 ayrı trafik kazası: 7 yaralı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sabah saatlerindeki sağanak yağış, beraberinde kazaları getirdi. Otobüs, minibüs, işçi servisi ve otomobillerin karıştığı 3 ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

İlk kaza, Çorlu-Çerkezköy yolu üzeri Silahtarağa Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Çerkezköy istikametine seyreden Salih S. idaresindeki yolcu otobüsü, aynı yönde seyir halinde olan Barış T. yönetimindeki işçi servisine arkadan çarptı. Kaza sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Diğer kaza da yakın mevkide meydana geldi. Çerkezköy istikametine seyreden yabancı uyruklu Neyazi Nassif idaresindeki 59 MA 1077 plakalı otomobil, yaklaşık 1 kilometre ilerideki kaza nedeniyle duraklayan Berat Durmaz idaresindeki yolcu minibüsüne arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Neyazi Nassif ve araçta yolcu olarak bulunan kardeşi Raja Nassif yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buğulanan camı silerken kaza yapmış

Kazayla ilgili konuşan otomobil sürücüsü Neyazi Nassif, "Sağanak yağış nedeniyle camda buğulanma vardı. Trafik durmuştu; camı sileyim derken birden kaza oldu" diye konuştu.

Otomobil takla attı

Üçüncü kaza ise Çorlu Çevreyolu üzeri Kemalettin Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine seyreden bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.