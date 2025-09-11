Çorlu'da 5. kattaki iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir inşaatın 5. katındaki iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, Hatip Mahallesi Mimar Sinan Caddesi mevkiindeki bir inşaat alanında meydana geldi. Bina çevresine kurulan iskelede 5. kat bölümünde çalıştığı esnada dengesini kaybeden boya badana işçisi Cafer Güçlü (38), metrelerce yüksekten zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde iskeleden düşen işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cafer Güçlü’nün cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.