Çorlu'da acı olay: 53 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
Tekirdağ Çorlu'da 53 yaşındaki bir vatandaş evinde ölü bulundu.
Tekirdağ Çorlu’da 53 yaşındaki bir vatandaş evinde ölü bulundu.
Akşam saatlerinde Nusratiye Mahallesi Alipaşa İlköğretim 3. Aralık Sokak’taki ikametinde yakınları tarafından hareketsiz vaziyette bulunan Sevgin Yılmaz (53) için ambulans çağırıldı. İkamet adresine gelen sağlık ekipleri, Sevgin Yılmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Yılmaz’ın cenazesi, adli tıp kurumuna gönderildi.