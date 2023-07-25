Çorlu'da ağaçlık alan ve anız alev alev yandı
Tekirdağ Çorlu'da anız ve ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tekirdağ Çorlu’da anız ve ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Olay, gündüz saatlerinde Havuzlar-Türgücü yolu üzerinde bulunan TESKİ su deposu mevkiinde meydana geldi. Ağaçlık alanda çıkan yangın anız tarlasına sıçradı. Yangının büyümesi üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, yangını ikamet alanlarına sıçramadan söndürdü.
Yangın sonrası ağaçlık alan zarar gördü. Yangının sıcak havanın da etkisiyle cam kırıklarından çıkmış olabileceği üzerinde duruluyor.