Çorlu'da alkollü kadın sürücü kaza yaptı, trafik felç oldu
Tekirdağ Çorlu'da alkollü kadın sürücünün kullandığı otomobil, karşı yönden gelen araçla çarpıştı. Araçların hareket kabiliyetini yitirmesi üzerine yaklaşık 1 saat süren trafik tıkanıklığı, trafik polisinin müdahalesi ve araçların kaldırılmasının ardından son buldu.
Tekirdağ Çorlu’da alkollü kadın sürücünün kullandığı otomobil, karşı yönden gelen araçla çarpıştı. Araçların hareket kabiliyetini yitirmesi üzerine yaklaşık 1 saat süren trafik tıkanıklığı, trafik polisinin müdahalesi ve araçların kaldırılmasının ardından son buldu.
Kaza, Adnan Doğu Caddesi üzeri Emlaklar girişindeki köprü üzerinde meydana geldi. Kazımiye Mahallesi istikametine seyreden G.K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen F.S.’nin kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazadan yara almadan kurtulan G.K.’nin 3.51 promil olduğu ortaya çıktı. Yasal sınırın üzerinde alkollü çıktığı gerekçesiyle sürücü belgesine 6 ay el konulan G.K., ifadesi için polis karakoluna götürüldü.
Araçların hareket kabiliyetini yitirmesi nedeniyle Emlaklar köprü trafiği yaklaşık 1 saat felç oldu. Çorlu İlçe Trafik Büro Amirliği ekiplerinin müdahalesinin ardından kazalı araçlar kurtarıcı vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı.