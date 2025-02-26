Çorlu'da araçta uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Çorlu'da araçta uyuşturucu ve silah ele geçirildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı
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haber detay altı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 24 Şubat günü Çorlu’nun Önerler Mahallesi’nde bir aracı durdurdu. Araç ile içindeki A.Ö., S.Y. ve A.Y.U.’nun üst aramasında 1 tabanca, 1 şarjör, 5 tabanca fişeği, 25 gram eroin ve 2 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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