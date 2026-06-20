Çorlu'da ATV ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ATV ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Çorlu'da ATV ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde ATV ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çobançeşme Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi Askent mevkiinde meydana geldi. Bağlantılı sokaktan caddeye çıkan Ş.A. idaresindeki ATV, Bülent Ecevit Bulvarı istikametine seyreden A.G.’nin kullandığı motosikletle çarpıştı. Kaza sonrası devrilen motosikletin sürücüsü A.G. ve arkasında bulunan A.M. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Daha önce sürücü belgesine el konulduğu ortaya çıkan ATV sürücüsü Ş.A.’ya 200 bin lira ceza kesildi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.