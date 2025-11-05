Çorlu'da bıçaklı saldırıyla ilgili 1 tutuklama

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bıçaklanma olayıyla ilgili yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesi Sebze Hali mevkiinde E.B. isimli şahıs, yolda karşılaştığı şahıslarla henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. E.B. uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandı. Sırtına ve kalçasına aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde kalan E.B.’ye ilk müdahaleyi sebze halinde görevli zabıta görevlileri yaptı. Zabıta görevlisi, yerde yatan şahsın yarasına tampon yaparak, kan kaybetmesini önledi. Yaralı şahıs, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Saldırının ardından polis ekipleri olaya karışan O.A. ve N.E.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen N.E. tutuklanırken, O.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bıçaklanan şahsın daha önce uyuşturucudan işlem gördüğü ve olay günü uyuşturucu almak için olay yerine gittiği kavganın da bu sebeple çıktığı öğrenildi.