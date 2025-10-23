Çorlu'da Egzotik Kuş Operasyonu: Ceza yağdı

Tekirdağ Çorlu’da yasadışı yollarla temin edilen egzotik kuşların üretildiği işyeri ve depoda yapılan operasyonda 41 kuşa el konuldu.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde ekipler, yasadışı yaban hayvanı üretimi yapıldığı ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Tekirdağ Şubesi kolluk kuvvetleriyle ortak operasyon düzenledi. İşyeri ve depo olarak kullanılan adreste yapılan incelemelerde 1 Afrika gri papağanı, 4 Forpus papağanı, 10 Sevda papağanı ve 26 Sultan papağanı olmak üzere toplam 41 kuş bulundu.

İzinsiz yaban hayvanı üretimi yaptığı tespit edilen şahsa, ilgili kanunlar kapsamında 47 bin 908 TL idari para cezası uygulandı. El konulan kuşlar ise koruma altına alınarak güvenli alanlara teslim edildi.

Yaban hayatını koruma çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.