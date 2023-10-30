Çorlu'da ev yangını: Genç kızı itfaiye kurtardı

Tekirdağ Çorlu'da bir evde çıkan yangında mahsur kalan genç kızı itfaiye ekipleri kurtardı.

Çorlu'da ev yangını: Genç kızı itfaiye kurtardı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Tekirdağ Çorlu’da bir evde çıkan yangında mahsur kalan genç kızı itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Şeyh Sinan Mahallesi Şehit Birhan Er Sokak’tan meydana geldi. Bir apartmanın giriş katındaki ikametten yükselen dumanları gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak itfaiyeden yardım talebinde bulundu.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek, yangını kısa sürede söndürdü. Evde mahsur kalan genç kız, itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası sağ salim evden çıkarıldı. Yanan ev kullanılamaz hale geldi.

Yangınının çıkış sebebiyle ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.