Çorlu'da feci kaza: 4 yaralı

Tekirdağ Çorlu'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Çorlu'da feci kaza: 4 yaralı
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Tekirdağ Çorlu’da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Esentepe Mahallesi Çamlıbel Caddesi üzerinde meydana geldi. Önerler Mahallesi istikametine seyreden Yalçın K. idaresindeki 59 T 5581 plakalı ticari taksi ile karşı yönden gelen ve Sancak 2. Sokak’a sapan Metin Y. idaresindeki 34 FR 2800 plakalı otomobil çarpıştı.

Kaza sonrası sürücülerin yanı sıra ticari takside bulunan 2 yolcu yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.