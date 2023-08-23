Çorlu'da günbatımı manzarası görenleri hayran bıraktı

Türkiye'nin batısındaki Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde günbatımında ortaya çıkan eşsiz manzara, görenleri hayran bıraktı.

Çorlu'da günbatımı manzarası görenleri hayran bıraktı
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Türkiye’nin batısındaki Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde günbatımında ortaya çıkan eşsiz manzara, görenleri hayran bıraktı.

Çorlu ilçesinin yakınlarındaki tepelerde günbatımıyla birlikte kızıla bürünen gökyüzünde kartpostallık görüntüler oluştu. Çorlu ilçesinde günbatımıyla birlikte gökyüzü kızıla büründü. Bulutların arasından yansıyan güneş ışınları görsel bir şölen oluştururken, günbatımıyla teknelerin birleşimi kartpostallık görüntüler ortaya çıkarttı.

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