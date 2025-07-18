Çorlu'da hırsızlık operasyonu: 3 tutuklama

Tekirdağ Çorlu'da evden hırsızlık olayına karışan 3 şahıs, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Çorlu'da hırsızlık operasyonu: 3 tutuklama
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Tekirdağ Çorlu’da evden hırsızlık olayına karışan 3 şahıs, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

İlçe merkezinde iki ayrı gün iki adreste kapı kilitleri kırıldı. Vatandaşlardan gelen ihbar üzerine polis tarafından hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Asayiş Büro ekiplerinin titiz çalışması sonrası 3 şahıs yakalandı. Hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen Ö.A., A.K. ve M.N.A. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.