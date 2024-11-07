Çorlu'da kaçak tütün ve sigara dolum makineleri ele geçirildi
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından Çorlu'nun Cemaliye Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda kaçak tütün ve sigara dolum makineleri ele geçirildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından Çorlu’nun Cemaliye Mahallesi’nde gerçekleştirilen operasyonda kaçak tütün ve sigara dolum makineleri ele geçirildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 Kasım 2024 tarihinde Cemaliye Mahallesi’nde S.A. ve H.B. isimli şahısların ikametinde yaptığı aramada 5 adet sigara dolum makinesi, 83 bin adet boş makaron, 37 bin adet dolu makaron, 76 kilogram kıyılmış tütün ve 9 bin 650 adet şeffaf poşet buldu.
Şahıslarla ilgili işlem yapıldı.