Çorlu'da kavga: 1 yaralı

Tekirdağ Çorlu'da çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Çorlu'da kavga: 1 yaralı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

Tekirdağ Çorlu’da çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Şeyh Sinan Mahallesi Kumyol Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu şahıslar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada yabancı uyruklu 1 şahıs yaralandı. Yaralı şahıs, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.