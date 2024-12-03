Çorlu'da korku dolu anlar: Alevler metrelerce yükseldi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde depo olarak kullanılan barakada çıkan yangında mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşatırken, alevler metrelerce yükseldi.

Şeyhsinan Mahallesi Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi üzerinde bir işyerinin depo olarak kullandığı barakada öğlen saatlerinde yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar panikle durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, kısa sürede çevredeki binalar için tehlike oluşturmaya başladı.

Rüzgar yangını körükledi

Yangın, hızla barakanın bitişiğindeki 3 katlı binanın dış cephesini sardı. Alevler binanın dış cephesinden yükselirken mahallede büyük bir panik yaşandı. İtfaiye ekipleri olay yerine kısa sürede ulaşarak alevlere müdahale etti. Yoğun çaba harcayan ekipler, yangının bina içine sıçramasını önledi.

Mahalleli o anları endişeyle izledi

Yangın sırasında mahallede toplanan vatandaşlar, alevlerin metrelerce yükseldiği anları korku dolu gözlerle izledi. Bazı vatandaşlar ise telefonlarıyla bu anları kaydetti.

Yangın kontrol altına alındı

İtfaiyenin yoğun çalışmaları sayesinde yangın çevredeki diğer binalara sıçramadan kontrol altına alınırken, barakada ve 3 katlı binanın dış cephesinde hasar oluştu. Soğutma çalışmalarının ardından olay yerinde incelemeler başlatıldı. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.