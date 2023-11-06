Çorlu'da korku dolu anlar: Çatı alev alev yandı, mahalleli sokağa döküldü

Tekirdağ Çorlu'da bir apartmanın çatısı alev alev yandı. Alevler geceyi aydınlatırken, mahalleli de sokağa döküldü.

Çorlu'da korku dolu anlar: Çatı alev alev yandı, mahalleli sokağa döküldü
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Tekirdağ Çorlu’da bir apartmanın çatısı alev alev yandı. Alevler geceyi aydınlatırken, mahalleli de sokağa döküldü.

Olay, Nusratiye Mahallesi Alipaşa İlköğretim Arka 3. Sokak üzerinde meydana geldi. Akşam saatlerinde 4 katlı bir apartmanın çatısından alevler yükseldi. Olayı fark eden apartman sakinleri apar topar kendilerini dışarı attı. Yangın büyüyerek devam ederken, mahalleli de sokağa döküldü.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınarak, yaklaşık 1 saat sonra tamamen söndürüldü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.