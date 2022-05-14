Çorlu'da korkutan yangın

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü.

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  • 14.05.2022 01:26
  • Güncelleme: 14.05.2022 09:06
Çorlu'da korkutan yangın
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü.

Hıdırağa Mahallesi Kale Altı 2. Sokak’ta B.Ö.’ye ait tek katlı evde yangın meydana geldi. Tutuşan çatı ve evin bazı iç kısımları, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü.

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Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi. İkamet sakinleri, yangında kundaklama şüphesi üzerinde durduklarını ifade etti.

Şikayet üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

SHA Editör
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