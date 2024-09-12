Çorlu'da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
Tekirdağ Çorlu'da motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Tekirdağ Çorlu’da motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Salih Omurtak Caddesi üzeri eski Devlet Hastanesi mevkisinde meydana geldi. Eski itfaiye yönünden Atatürk Meydanı istikametine seyreden seyreden S.G.’nin kullandığı 59 AFK 902 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçen D.V. isimli kadına çarptı.
Kaza sonrası devrilen motosiklet sürücüsü S.G. ve yaya D.V. yaralandı. 2 yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.