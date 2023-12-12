Çorlu'da mühür ve sikkeler ele geçirildi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 1 ikamette yapılan aramada, 8 adet farklı ebatlarda tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen mühür ve sikke ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarda suçlulara geçit verilmiyor. Yapılan çalışmalarda Çorlu ilçesinde 1 ikamette yapılan aramada, 8 adet farklı ebatlarda tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen mühür ve sikke ele geçirildi.

Olayda 1 şüpheli şahıs hakkında 2863 SKM suçundan yasal işlemlere başlatıldı.