Çorlu'da ormanlık alan ve anız alev alev yandı

Silahtarağa Mahallesi’ndeki Çorlu Mühendislik Fakültesi yerleşkesi çevresinde ormanlık alanda ve anız alanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis TOMA’sı olay yerinde

Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabası ve polis TOMA’sı tarafından yapılan müdahale sonucu 1 saat sonra kontrol altına alındı. Yanan yüzlerce dönümlük alanda çam ağaçları, çalılık alan ile anız küle döndü.