Çorlu'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Tekirdağ Çorlu'da motosikletle otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Çorlu'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Tekirdağ Çorlu’da motosikletle otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi üzeri, Şinasi Kurşun 18. Sokak sapağında meydana geldi. F.H.Y. idaresindeki otomobil, ara sokağa saptığı sırada karşı yönden gelen H.K.’nin kullandığı motosikletle çarpıştı.

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Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü H.K. olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.