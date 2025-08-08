Çorlu'da otomobil takla attı: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kaza sonrası vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Yusuf Eker
Yusuf Eker
Kaza, Havuzlar Mahallesi Yüksel Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, toprak yolda yokuş aşağı seyreden E.Ş. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kaza sonrası araçtan yaralı çıkarılan sürücü E.Ş., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.