Çorlu'da polislerin motosikletli vatandaşa şiddetiyle ilgili 2 polis görevden uzaklaştırıldı

Tekirdağ Valiliği, Çorlu ilçesinde polislerin motosikletli bir vatandaşa uyguladığı şiddet olayıyla 2 polis memurunun görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde motosikletli bir vatandaşla polisler arasında yaşanan ve vatandaş kamerasına yansıyan şiddet görüntüleriyle Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "5 Nisan 2025 günü Çorlu ilçemizde motosikletli bir sürücüye yönelik meydana gelen olayda polise yakışmayan tutum ve davranışta bulunan 2 polis memuru görevden uzaklaştırılmıştır. Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğünden müfettiş talep edilmiş, ayrıca polisler hakkında idari ve adli süreç başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.