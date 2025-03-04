Çorlu'da trafik kavgası: 4 yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde trafikte meydana gelen kavgada 4 kişi yaralandı.

Çorlu'da trafik kavgası: 4 yaralı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde trafikte meydana gelen kavgada 4 kişi yaralandı.

Muhittin Mahallesi Bağlariçi 2. Sokak üzerinde iddiaya göre, trafikte yaşanan sıkışıklık nedeniyle M.Ç. ve yabancı uyruklu S.D.’nin içinde bulunduğu otomobil ile E.G. ve C.G.’nin içinde bulunduğu otomobildekiler arasında camdan sözlü atışma gerçekleşti.

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Çok sayıda polis sevk edildi

Tartışmanın büyümesi üzerine araçlarından inen iki taraf arasında kavga çıktı. Kavga sonrası kalabalığın artması üzerine çıkan olaylar, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonrası sonlandırıldı.

Kavgayla ilgili 4 kişi hastaneye gidip darp başvurusunda bulunurken, polis tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.