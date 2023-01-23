Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletli kurye yaralandı.
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletli kurye yaralandı.
Kaza, Muhittin Mahallesi Bağlariçi 1. Sokak üzerinde meydana geldi. Şinasi Kurşun Caddesi istikametine seyreden Barış C. idaresindeki 59 AAV 831 plakalı motosiklet ile Abdullah İ. yönetimindeki 65 AAD 722 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü Barış C. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.