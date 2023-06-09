Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaralandı.
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaralandı.
Kaza, Esentepe Mahallesi Adnan Doğu Caddesi üzerinde meydana geldi. Ara sokaktan caddeye çıkan T.B. idaresindeki 59 ZM 044 plakalı araç, karşıdan karşıya geçen Ş.K. isimli kadına çarptı. Kazada yaralanan kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ş.K.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.