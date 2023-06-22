Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı
Tekirdağ Çorlu'da otomobilin yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Tekirdağ Çorlu’da otomobilin yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Kömürcü Caddesi üzerinde meydana geldi. Alipaşa İlköğretim Arka 5. Aralık Sokak’tan Toraman Sokağa giriş yapan S.K. idaresindeki 39 ACB 291 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçen Y.Ü. isimli yayaya çarptı.
Çarpma sonucu yaralanan yaya Y.Ü., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yayanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.