Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı

Tekirdağ Çorlu'da hafif ticari aracın çarptığı yaya üniversite öğrencisi yaralandı.

Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı
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Tekirdağ Çorlu’da hafif ticari aracın çarptığı yaya üniversite öğrencisi yaralandı.

Kaza, Salih Omurtak Caddesi’nin bittiği Ergene girişi Çırak Bayırı mevkiinde meydana geldi. Çorlu istikametine seyreden Hazim Ö. idaresindeki 59 PV 821 plakalı hafif ticari araç, şehir içi servisine binmek üzere karşıdan karşıya geçen Emre A.’ya çarptı.

Kazanın ardından yaralanan genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.