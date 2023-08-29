Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde işçi servisine arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde işçi servisine arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Şeyh Sinan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzeri Lalezar mevkiinde meydana geldi. Eski kiler istikametine seyreden Mert A.’nın kullandığı 34 EHY 309 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu Tamer A. yönetimindeki 59 S 1529 plakalı işçi servis minibüsüne arkadan çarptı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Mert A., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.