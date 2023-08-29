Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde işçi servisine arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde işçi servisine arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, Şeyh Sinan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzeri Lalezar mevkiinde meydana geldi. Eski kiler istikametine seyreden Mert A.’nın kullandığı 34 EHY 309 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu Tamer A. yönetimindeki 59 S 1529 plakalı işçi servis minibüsüne arkadan çarptı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Mert A., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.