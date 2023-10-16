Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı
Tekirdağ Çorlu'da otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı.
Tekirdağ Çorlu’da otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı.
Kaza, Nusratiye ile Kazımiye Mahallelerini ayıran Erdal İnönü Caddesi üzeri su deposu mevkiinde meydana geldi. Su deposu istikametinden Çardaklı Çeşme yönüne seyreden Recep K.’nin kullandığı 34 EMV 261 motosiklet ile boş arsadan yola çıkan Kerem A. idaresindeki 59 FA 539 plakalı otomobil çarpıştı.
Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü Recep K., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.