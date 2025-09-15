Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı

Tekirdağ Çorlu'da bir araçla çarpışarak kaldırıma devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Tekirdağ Çorlu’da bir araçla çarpışarak kaldırıma devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Şeyh Sinan Mahallesi Karagözler Sokak sapağında meydana geldi. Ergene yönüne seyreden M.A.U.’nun kullandığı motosiklet ile aynı istikamette seyreden kamyonet çarpıştı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Kaza sonrası kaldırımdaki ağaç devrilen motosiklet sürücü M.A.U. yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.