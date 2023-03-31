Çorlu'da trafik kazası: 2 yaralı

Tekirdağ Çorlu'da iki motosikletin karıştığı trafik kazasında sürücüler yaralandı.

Çorlu'da trafik kazası: 2 yaralı
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Tekirdağ Çorlu’da iki motosikletin karıştığı trafik kazasında sürücüler yaralandı.

Kaza, Havuzlar Mahallesi Vatan Caddesi ile Hürriyet Caddesi (Türkgücü yolu) ayrımında meydana geldi. Türkgücü istikametine seyreden Bayram Cengiz’in kullandığı 34 AV 307 plakalı motosiklet, aynı yönde seyreden Mehmet Karakaş’ın kullandığı 59 AFK 060 plakalı motosiklete arkadan çarptı.

Kaza sonrası devrilen motosikletin sürücüsü Bayram Cengiz ile Mehmet Karakaş yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.