Çorlu'da trafik kazası: 2 yaralı

Tekirdağ Çorlu'da motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Çorlu'da trafik kazası: 2 yaralı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Tekirdağ Çorlu’da motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, trafiğin yoğun olduğu Salih Omurtak Caddesi Atatürk Meydanı civarında meydana geldi. Cumhuriyet Meydanı istikametine seyreden Damla B.’nin kullandığı 59 AFP 969 plakalı motosiklet, karşıdan karşıya geçen Elif E. isimli yayaya çarptı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Kaza sonrası yaya ve devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı 2 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.